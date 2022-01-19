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İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi - Son Dakika

İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi

19.01.2022 19:57
İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi

İsviçre'nin başkenti Bern'de 2017'de ülkedeki aşırı sol gruplarca Federal Parlamento binası önünde yapılan "Hayır" mitingi sırasında açılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi.

İsviçre'nin başkenti Bern'de 2017'de ülkedeki aşırı sol gruplarca Federal Parlamento binası önünde yapılan "Hayır" mitingi sırasında açılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi.

Türk medyasından sadece Anadolu Ajansının (AA) yerinde takip ettiği ve Bern Bölge Mahkemesinde görülen duruşmanın ikinci gününde, 4 sanığın ifadeleri tamamlandı.

Hakim, iki savunma tanığının ifadelerini de dinledi.

TSİ 18.00'e kadar süren savunmaların ardından mahkeme başkanı, duruşmaya ara verdi. 18.30'da kararı açıklayan hakim, mahkemenin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

İsviçre polisinden duruşmanın ikinci gününde de yoğun güvenlik önlemi

25 Mart 2017'de düzenlenen mitinge İsviçre'deki sol gruplar katılmış, mitingde terör örgütleri PKK, DHKP-C ve YPG'ye ait bayrak ve flamaları taşıyan örgüt sempatizanları da yer almıştı.

Siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı.

Bern Savcılığı, olayda sorumluluğunu tespit ettiği 4 sanık hakkında Mart 2021'de bir ceza kararnamesiyle "suç işlemeye ve şiddete alenen tahrik" suçundan ceza tayin etmişti.

Suç konusu pankartı hazırlayan ve İsviçre basınında "sol kanattan aktivistler" olarak takdim edilen sanıkların itirazı üzerine dava açılmasına karar verilmişti.

Edinilen bilgiye göre, mahkemenin kararını bir sonraki duruşmada açıklaması bekleniyor.

Savcılık makamı, 4 sanık hakkında hazırladığı iddianameyi, "özel hayatın gizliğinin korunması" gerekçesiyle basınla paylaşmadı.

İsviçre basınının ilgi gösterdiği davada, sanıkları desteklemeye gelen pek çok kişinin de mahkeme salonunda yer aldığı görüldü.

Dün başlayan davada, basın mensuplarına zanlılara ilişkin hiçbir bilgi (yaş, ırk, renk ve cinsiyet vs) yayımlamayacaklarına dair belge imzalattırılmıştı.

Mahkemede, medya mensuplarına, "mahkemenin gidişatını etkileyecek" haberler konusunda sınırlandırmalar getirilmişti.

İsviçre polisi, duruşmanın ikinci gününde de mahkeme içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Dışişleri, İsviçre'de Erdoğan'ı hedef alan gösteriyi protesto etmişti

Bern'de terör örgütü PKK yandaşlarınca miting düzenlenmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterilerek "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" pankartı açılması Ankara'da tepkiyle karşılanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, 26 Mart 2017'de İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner'in şehir dışında olması nedeniyle yardımcısını çağırarak Türkiye'nin konuyla ilgili tepkisini iletmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da 27 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli ya da şüpheliler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Söz konusu pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında "terör örgütüne üye olmak", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından işlem yapılacağı kaydedilmişti.

Savcılığın, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderdiği yazılı talimatta başlatılan soruşturma kapsamında, suça konu olayla ilgili pankartı açan şüphelilerin kimlik ve kişisel bilgilerinin tespit edilerek Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre, Mart, Bern, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef gösteren pankarta ilişkin dava ertelendi - Son Dakika
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