Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

1 saat önce

Resepsiyondan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyondan detaylar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.

İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:17 Kaynak: AA
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