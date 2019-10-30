İsviçre'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
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Resepsiyondan detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:17 Kaynak: AA
Resepsiyondan detaylar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşması CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katıldı.
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