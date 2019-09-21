Son Dakika Haberleri: İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi
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İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi

1 saat önce

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma ikinci ve son kez durdurulmuş oldu

İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi, System.String[]

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.


Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci durduruldu.

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Erdoğan Erdoğan, Türkiye, İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:15 
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