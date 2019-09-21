İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye 'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

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Arnavutköy'de, anne, baba ve 2 kardeşini birkaç saat arayla katleden cani konuştu: Beni hep dışladılar