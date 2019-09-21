İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldür' yazıları suç olarak kabul edilmedi
1 saat önce
İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma ikinci ve son kez durdurulmuş oldu
İsviçre Federal Mahkemesi (Bundegericht) Türkiye'nin Zürih'teki Başkonsolosluk binası yakınlarında spreyle 'kill Erdoğan' (Erdoğan'ı öldür) yazıları için cezai bir soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi.
Böylelikle söz konusu olayla ilgili başlatılan soruşturma süreci durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:15
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