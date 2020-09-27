İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı - Son Dakika

İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı

İsviçre'ye kış beklenenden erken geldi karın boyu 25 cm'e ulaştı.

İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı, System.String[]
İsviçre'ye kış beklenenden erken geldi karın boyu 25 cm'e ulaştı.

Küresel ısınmanın etkilerinin hissedildiğini dünyada, Eylül ayında bazı ülkelere kar yağdı. Avusturya ve İsviçre'nin bazı kesimleri, erken kar yağışıyla sohbahara merhaba dedi. Avrupa Meteoroloji ajansı bugün, İsviçre'nin güney kantonundaki Montana kasabasında neredeyse 25 cm'e ulaşan kar yağışı yaşadığını söyledi. Yetkililer  eylül ayında yağan karın ülke tarihinde bir rekor kırdığını ifade etti. Avusturya'nın bazı bölgelerinde ise, deniz seviyesinden 550 metre yükseklikte kar yağışı kaydedildi.


- İsviçre
İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı
İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı
İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı

Avusturya, İsviçre, Eylül, kar, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya İsviçre'de Eylül ayında kar sürprizi: Kar kalınlığı 25 cm'e ulaştı - Son Dakika Dünya

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