İsviçre'de futbola "koronavirüs" engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor İsviçre'de futbola 'koronavirüs' engeli - Son Dakika Spor

İsviçre'de futbola "koronavirüs" engeli

6 saat önce

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile cuma ve pazar günleri arasında oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi'ndeki maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

İsviçre'de futbola

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile cuma ve pazar günleri arasında oynanacak olan İsviçre Süper Ligi ve Challenge Ligi'ndeki maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Koronavirüs nedeniyle bir ülke daha futbol maçlarını ertelemek durumunda kaldı. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.

İsviçre Futbol Federasyonu yetkilileri, önümüzdeki günlerde kulüp yetkilileri ile bir görüşme yaparak ligin ilerleyişi konusunda fikir alışverişinde bulunacak. Yetkililerin gündeminde, önümüzdeki haftalarda oynanacak olan karşılaşmaların bir kısmını seyircisiz oynama konusu da olacak.

Öte yandan İsviçre Federal Konseyi, 15 Mart 2020 tarihine kadar 1000 kişiden fazla olan toplantı ve gösterilerin de yasakladığını açıkladı.


Koronavirüs, İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi
İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile İdlib'i görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e açık açık söyledi: Rejim unsurları meşru hedef konumundadır

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 00:32:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre'de futbola "koronavirüs" engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]