İsviçre'de George Floyd gösterisi (2) - Son Dakika

İsviçre'de George Floyd gösterisi (2)
İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddetiyle yaşamını yitirmesi protesto edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 10:23 Kaynak: AA
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