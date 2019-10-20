İsviçre'de halk genel seçimler için sandık başında
1 saat önce
İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gitti.
İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gitti.
Cenevre'de yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 12.00'de sona erecek. Seçime katılımın 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:29
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