İsviçre'de halk sandık başında

İsviçre'de yaklaşık 5,4 milyon seçmen, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gitti.

Cenevre'de yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 12.00'de sona erecek. Seçime katılımın 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İsviçre'de seçmenlerin büyük çoğunluğu tercihlerini, sandık başına gitmeden elektronik oylamayla ya da mektupla yapıyor.

Yaklaşık 5,4 milyon seçmenin oy verme hakkına sahip olduğu ülkede, mektupla oy verme işlemi 25 Eylül'de başladı.

Kampanya döneminde iklim değişikliği, zorunlu sağlık sigortası ve Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki vaatler ön plana çıktı.

İsviçre Yayın Kurumunun (SBC) yaptırdığı son anketlere göre, göçmen karşıtlığıyla bilinen ve minarelerin yasaklanmasında rolü olan İsviçre Halk Partisinin (SVP), 2015 seçimlerine göre yüzde 2,1 oy kaybına rağmen seçimlerde yüzde 27,3 ile birinci sırada çıkması bekleniyor.

Seçimlere "Yeşiller" damgası

Anketler, İsviçre Yeşiller Partisinin 3,6 puan artışla yüzde 10,7 ve Liberal Yeşiller Partisinin de 2,7 puan artışla yüzde 7,3 civarında oy alacağını gösteriyor.

Böylelikle Yeşiller ile Liberal Yeşiller partilerinin toplamda 6,3 puan oy artışıyla yaklaşık yüzde 18'e ulaşması bekleniyor.

200 sandalyeli Halk Meclisi ve 46 sandalyeli Senatörler Meclisi üyelerinin belirleneceği seçimlerde sonuçların yerel saatle 19.30'da açıklanması bekleniyor.

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetleri tarafından yönetiliyor. Federal hükümet parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı İsviçre Konfederasyonu olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını korudu.