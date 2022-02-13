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İsviçre'de hayvanların denek olarak kullanılmaya devam edilmesi onaylandı - Son Dakika

İsviçre'de hayvanların denek olarak kullanılmaya devam edilmesi onaylandı

13.02.2022 19:56
İsviçre'de hayvanların denek olarak kullanılmaya devam edilmesi onaylandı

İsviçre'de halk, hayvanların bilimsel araştırmalarda denek olarak kullanılmasının yasaklanması için düzenlenen referandumda oy çokluğuyla "hayır" kararı aldı.

İsviçre'de halk, hayvanların bilimsel araştırmalarda denek olarak kullanılmasının yasaklanması için düzenlenen referandumda oy çokluğuyla "hayır" kararı aldı.

Bugün ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 2,3 milyon seçmenin katıldığı halk oylaması yüzde 79,1 "hayır" oyuna karşı yüzde 20,9 "evet" oyuyla sonuçlandı.

Hayır kararının ardından İsviçre'de bilimsel araştırmalarda hayvanların, asgari derecede mağdur edilerek denek olarak kullanılması yasallığını sürdürecek.

Konuya ilişkin İsviçre'nin devlet ajansı SDA'ya konuşan Lucerne Senatörü Andrea Gmür, "İsviçre halkı böyle bir yasağın hem insan hem de hayvanların sağlığını riske atacağının bilinciyle hareket etti." değerlendirmesinde bulundu.

İsviçre Halk Partisi milletvekillerinden Martin Haab ise "Oylamanın sonuçları, bu girişimin kabul edilmesi halinde sonuçlarının ne olabileceğine dair halkın bilgi sahibi olduğunu göstermektedir." şeklinde konuştu.

2021'de 556 bin hayvan denek olarak kullanıldı

Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Ofisi verilerine göre, İsviçre'de geçen yıl yaklaşık 556 bin hayvan bilimsel deney için kullanıldı.

Kullanılan deney hayvanlarının 346 binini fareler, 66 binini kuş türleri ve 52 binini sıçanlar oluşturdu.

Deneylerde hayvan kullanımı sayısının asgariye indirilmeye çalışıldığı İsviçre'de hayvan kullanımı oranı 2015'ten bu yana yüzde 15 azaldı.

Tütün reklamlarının yasaklanması da referandumda

Öte yandan, ülkede bugün, tütün ürünlerinin reklamının yasaklanması konusu da referanduma gitti.

İlk sonuçlara göre, sandıktan yüzde 54,6 "evet", yüzde 45,4 "hayır" oyu çıktı.

"Evet" veya "hayır" oylarının kanton çoğunluğu henüz sağlanamadığı ve kesin sonuçların bütün kantonlardaki sayımlar bitince netleşeceği açıklandı.

Doğrudan demokrasi sisteminin uygulandığı İsviçre'de Federal Parlamento'nun aldığı bütün kararlar, halkın itirazı sonucu referanduma götürülebiliyor.

Parlamentoda bir yasanın kabul edilmesinden sonra, oy kullanabilen kişiler 100 gün içinde en az 50 bin imza toplarsa ülke halk oylamasına gidiyor.

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Togo Cumhuriyeti, Halk oylaması, İsviçre, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de hayvanların denek olarak kullanılmaya devam edilmesi onaylandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'de hayvanların denek olarak kullanılmaya devam edilmesi onaylandı - Son Dakika
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