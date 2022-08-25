İsviçre hükümetinden "F-35 alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir" uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre hükümetinden "F-35 alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir" uyarısı

25.08.2022 12:48
İsviçre hükümetinden "F-35 alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir" uyarısı

İsviçre'de hükümet, ordunun modernleştirilmesi kapsamında ABD yapımı F-35 jetlerinin alınmasına yönelik anlaşmanın referanduma gitmesinin "ciddi sonuçlar doğurabileceğine" işaret etti.

İsviçre'de hükümet, ordunun modernleştirilmesi kapsamında ABD yapımı F-35 jetlerinin alınmasına yönelik anlaşmanın referanduma gitmesinin "ciddi sonuçlar doğurabileceğine" işaret etti.

Hükümete bağlı Federal Sivil Savunma Ofisinden (DDPS) yapılan açıklamada referandumun, ABD ile 31 Mart 2023'ten önce imzalanması gereken F-35 anlaşmasını geciktirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, F-35'lerin temininde yaşanabilecek gecikmelerin, ülkenin güvenlik politikaları için "ciddi sonuçlar doğurabileceği" uyarısı yapıldı.

Son tarihe kadar anlaşma imzalanırsa F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerine 2025'te teslim edileceği kaydedilirken, bu anlaşmanın yapılamaması halinde "2030'dan itibaren ülkenin hava tehditleri karşısında korunamaz hale gelebileceği" belirtildi.

İsviçre'de 2020'de düzenlenen referandumda ordunun modernleştirilmesi teklifi oy çokluğuyla kabul edilmiş fakat modernleştirilme kapsamında hangi ülkelerden harp malzemeleri alınacağı, referandum metninde belirtilmemişti.

Referandumun ardından hükümet, ABD'den 36 adet F-35 alınmasına dair 6 milyar İsviçre Frankı (6,1 milyar dolar) değerinde ön anlaşma imzalamıştı.

Muhalefet partileri, 2020 referandumunda F-35'lerin alınacağına dair ibare olmadığı gerekçesiyle konuyu halk oylamasına götürme çağrısı yapmıştı.

"F-35'leri Durdur" kampanyası altında imza toplayan muhalefet, 27 Mayıs'ta, referandum için gerekli 100 bin imzaya ulaştıklarını duyurmuştu.

Referandumun tarihi Federal Meclis tarafından belirlenecek.

YORUMLAR
500
Sırp tenisçi Novak Djokovic, aşı kısıtlaması nedeniyle ABD Açık'a katılamayacak Sırp tenisçi Novak Djokovic, aşı kısıtlaması nedeniyle ABD Açık'a katılamayacak Borsadan kapanış rekoru Borsadan kapanış rekoru İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor İran, Batı'nın Tüm Yaptırımlarına Rağmen 50 Kişilik Yolcu Uçağı İnşa Etmeyi Planlıyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hükümet, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre hükümetinden 'F-35 alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir' uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 18:58:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre hükümetinden "F-35 alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement