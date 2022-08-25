Son tarihe kadar anlaşma imzalanırsa F-35'lerin İsviçre Hava Kuvvetlerine 2025'te teslim edileceği kaydedilirken, bu anlaşmanın yapılamaması halinde "2030'dan itibaren ülkenin hava tehditleri karşısında korunamaz hale gelebileceği" belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İsviçre hükümetinden 'F-35 alımının gecikmesi ciddi sonuçlar doğurabilir' uyarısı - Son Dakika

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