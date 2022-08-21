İsviçre'de hükümete, enerji krizine dair "olağanüstü senaryolara" hazırlanma uyarısı - Son Dakika
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İsviçre'de hükümete, enerji krizine dair "olağanüstü senaryolara" hazırlanma uyarısı

21.08.2022 16:22
İsviçre'de hükümete, enerji krizine dair "olağanüstü senaryolara" hazırlanma uyarısı

İsviçre'de hükümetin kış mevsiminden itibaren ülkede yaşanmasına büyük ihtimal verilen enerji sıkıntısına dair "olağanüstü senaryolara" hazırlanması gerektiği belirtildi.

İsviçre'de hükümetin kış mevsiminden itibaren ülkede yaşanmasına büyük ihtimal verilen enerji sıkıntısına dair "olağanüstü senaryolara" hazırlanması gerektiği belirtildi.

Ülke basınından Blick gazetesine konuşan, federal hükümete bağlı Yerel Adalet ve Polis Direktörleri Birliğinin Başkanı Fredy Fassler, enerji eksikliği nedeniyle yaşanabilecek elektrik kesintilerinin geniş kapsamlı sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Fassler, elektrik kesintilerinin uzun sürmesi durumunda kart üzerinden alışveriş ve bankamatiklerden para çekme gibi işlemlerin imkansız olacağını hatırlatarak, "Isınma sisteminin durması ve sokakların karanlığa gömülmesi de ihtimaller arasında. Bu tür olağanüstü durumlarda yağmalama ve protestoların gerçekleşme ihtimali göz ardı edilmemeli." dedi.

Ülkedeki enerji sıkıntısının bu noktalara gideceğini düşünmediğini vurgulayan Fassler, buna karşın İsviçre'nin "olağanüstü senaryolara hazırlık yapması gerektiğinin" altını çizdi.

Fassler, federal hükümetin şimdiye kadar enerji tedarikinin ekonomik boyutuna odaklanıp güvenlik boyutunu geri plana attığını kaydetti ve yerel yönetimlerin bundan sonra federal bazdaki enerji planlamalarına dahil edilmek için gösterdiği çabaları takdirle karşıladığını söyledi.

Kayak merkezleri teleferikleri kapatabilir

İsviçre Devlet Televizyonunun (RTS) haberinde ise federal hükümetin, enerji tasarrufu için kayak merkezlerindeki teleferikleri ve kar ekipmanlarını kapatmak zorunda kalabileceği iddiası yer aldı.

Haberde hükümetin, teleferik işletmecilerine, elektrik tüketimlerini beşte bir azaltma talimatı vermesinin gündeme gelebileceği öne sürüldü.

Hükümetin böyle bir karar alması durumunda İsviçre'de kayak turizmi ve istihdamın azalma tehlikesi olduğu belirtildi.

Elektrik kesintilerine karşı "mum ve odun stoklama" tavsiyesi

Uzmanlar, Rusya'nın gaz sevkiyatını düşürmesinin sonucu olarak birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İsviçre'de de yıl sonundan itibaren enerji sıkıntısının yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İsviçre Federal Elektrik Komisyonu Başkanı Werner Luginbühl, 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, enerji krizi nedeniyle ülke genelinde kış mevsiminde geçici elektrik kesintileri olabileceği ihtimaline değinmişti.

Luginbühl, vatandaşlara, "birkaç saat süren elektrik kesintilerine karşı mum ve evinde odun sobası olanlar için odun stoklama" çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, İsviçre, Güncel, Son Dakika

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