İsviçre'de hükümetten buzulların erimesine karşı 3 milyar franklık tedbir paketi - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre'de hükümetten buzulların erimesine karşı 3 milyar franklık tedbir paketi

26.09.2022 23:46
İsviçre'de hükümetten buzulların erimesine karşı 3 milyar franklık tedbir paketi

İsviçre'de iklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle buzulların erimesinin ardından hükümet, 3,2 milyar İsviçre franklık tedbir paketi hazırladı.

İsviçre'de iklim değişikliği ve sıcak hava dalgaları nedeniyle buzulların erimesinin ardından hükümet, 3,2 milyar İsviçre franklık tedbir paketi hazırladı.

Swissinfo.ch sitesinde yer alan haberde, buzulların erimesini önlemek üzere Meclise sunulan tedbir paketi tasarısının kabul edilmesinin ardından Federal Konseyin paketin detaylarını açıkladığı bildirildi.

Buzulları korumak için ayrılan paranın "güneş enerji panellerinin kurulmasını destekleme", "fosil yakıtlı ısıtma sistemlerine sürdürülebilir alternatifler üretme" ve "binaların yalıtılması" gibi faaliyetlerde kullanılarak ülkede hava sıcaklığındaki artışın önlenmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Zürih Federal Teknoloji Enstitüsünün internet sitesinde 22 Ağustos'ta yayımlanan bir araştırmada, İsviçre Alpleri'ndeki buzulların 1931'den 2016'ya kadarki değişimi, eski ve yeni fotoğraflar kıyaslanarak incelenmişti.

Araştırmada, bu zaman aralığında Alpler'de 1400 civarındaki buzulun toplam hacmini yarı yarıya kaybettiği belirtilmişti.

İklim değişikliğinin buzul erimelerini hızlandırdığına işaret edilen araştırmada, sadece 2010'dan 2016'ya kadar buzulların yüzde 12 eridiği ifade edilmişti.

YORUMLAR
500
İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dış politikada dayatmaları kabul etmiyoruz
Kaynak: AA

Hükümet, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsviçre'de hükümetten buzulların erimesine karşı 3 milyar franklık tedbir paketi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:05 İttifaklar arasında fark açılıyor! ORC Araştırma'nın son anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düşündürecek
22:50 Melek Mosso'dan İranlı kadınlara destek! Sahnede saçlarını kesti
22:35 Rusların ülkeden kaçışı sürüyor! Gürcistan sınırında 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
22:37 Fenerbahçe'nin Macar savunmacısı Szalai'nin İtalya maçındaki hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü
22:27 1700 metreden atlayan paraşütçü kontrolünü kaybedince ağaç dallarına takıldı
22:27 Karısını komşusunun yatağında bastı! Kendini kaybedip yumruklarla saldırdı
22:09 Gizemli hareketler sergileyen ailenin evine giren polisler mumyayla karşılaştı
22:03 Sahada kanlar içinde kalan Cristiano Ronaldo'nun son hali görüntülendi
21:58 Dolar tüm zamanların zirvesine çıktı! 18,47 lirayı da aştı
21:53 Ukraynalı mülteciyi evine alıp 10 yıllık eşini terk etmişti! Son hareketi de olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 23:46:36. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de hükümetten buzulların erimesine karşı 3 milyar franklık tedbir paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement