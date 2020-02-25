İsviçre'de ilk korona virüsü vakası - Son Dakika
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İsviçre'de ilk korona virüsü vakası

6 saat önce

İsviçre'de ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.

İsviçre'de ilk korona virüsü vakası, System.String[]

İsviçre'de ülkede ilk korona virüsü vakasına rastlandığı duyuruldu.


İsviçre Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İtalya sınırında yer alan Ticino bölgesinde 70 yaşındaki bir adamın korona virüsüne yönelik test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enfekte kişi yaklaşık 10 gün önce İtalya'daydı ve Milano yakınlarındaki bir etkinliğe katıldı" ifadeleri kullanıldı. Korona virüsü taşıdığı tespit edilen hastanın temas ettiği kişilerin belirlenip 14 gün boyunca karantinaya alındığı da ifade edildi.


Yetkililer, bu aşamada okulların kapatılması gibi başka önlemler alınmasının gerekmediğini belirtti. - BERN

İsviçre, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:16 Kaynak: İHA
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