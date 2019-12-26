İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı - Son Dakika

İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı

6 saat önce

İsviçre'deki Andermatt kasabasındaki yer alan bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsviçre'de kayak merkezinde çığ düştü: 2 yaralı, System.String[]

İsviçre'deki Andermatt kasabasındaki yer alan bir kayak merkezinde çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.


İsviçre'deki Andermatt kasabasında bir kayak merkezinde çığ düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, çığ düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Polis havadan ve karadan yapılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.


Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, bölgede son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının çığ tehlikesi riskini arttırdığı belirtildi. - STOCKHOLM

İsviçre, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
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