Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Kayak Merkezine Çığ Düştü

İsviçre'de Kayak Merkezine Çığ Düştü

42 dakika önce

İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans-Montana'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişi kar altında kaldı.

İsviçre'de Kayak Merkezine Çığ Düştü, System.String[]
İsviçre'nin ünlü kayak merkezi Crans- Montana'da çığ düşmesi sonucu çok sayıda kişi kar altında kaldı.

Crans-Montana şehrinde bulunan Plaine-Morte adlı kayak pistine yerel saatle 14.15'te çığ düştüğü belirtildi. Çok sayıda insanın çığ altında kaldığı, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalar yaptığı belirtildi.

Yerel basın kar altında 12 kişinin kaldığından şüphelenildiğini yazdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:45 Kaynak: DHA

Montana, İsviçre, Dünya
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