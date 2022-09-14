İsviçreli Bakan Sommaruga "Tasarruf için birlikte duş alın" sözlerini savundu

İsviçre'de kış aylarında yaşanacak enerji krizine karşı tasarruf sağlamak için "Birlikte duş alın." çağrısı yapması tepki çeken Federal Çevre, Ulaştırma, Enerji ve İletişim Dairesi Bakanı Simonetta Sommaruga tavsiyelerini savunduğunu açıkladı.

Tages-Anzeiger gazetesine röportaj veren Bakan Sommaruga, "belli bir yaştan itibaren iki kişilik duşların herkesi memnun etmediğini" fakat tavsiyelerinin doğru olduğuna inandığını ifade etti.

Sommaruga, federal hükümetin tasarruf kampanyası başlatmasının ardından hayat tarzını değiştirdiğini kaydetti ve "Özellikle ışıkları kapalı tutma konusunda artık daha dikkatli davranıyorum. Her ofis binasında çoklu prizler var. Çalışanlar işlerini bitirdikten sonra tek bir düğmeye basarak cihazlarını kapatabilir." dedi.

İsviçre hükümeti, kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılacağını açıklamıştı.

Doğal gaz krizi durumunda evlerde odaların ısı seviyesinin 19, sıcak su seviyesinin ise 60 dereceyle sınırlandırılacağı belirtilmişti.

Bakan Sommaruga, enerji krizine dair vatandaşlara tavsiyelerde bulunurken elektronik cihazların ve ışıkların gereksiz yere kullanılmaması, buzdolabı için çok düşük sıcaklıklardan kaçınılması ve çiftlerin birlikte duş almasını önermişti.