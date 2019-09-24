İsviçre'de komşularını ihbar eden Türkler 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya
35 dakika önce
Uzun zamandır İsviçre'de yaşayan 14 Türk vatandaşının 2017 yılında Türk komşuları tarafından İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 'terör örgütü üyesi' olarak ihbar edilmesi yargıya taşındı.
Uzun zamandır İsviçre'de yaşayan 14 Türk vatandaşının 2017 yılında Türk komşuları tarafından İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne 'terör örgütü üyesi' olarak ihbar edilmesi yargıya taşındı.
Yaklaşık 15 yıldır İsviçre'nin Lozan şehri yakınlarında ikamet eden mağdurların çoğu İsviçre vatandaşı. Yakından tanıdıkları Türk kökenli bir çift tarafından "terör örgütü üyesi" suçlaması ile ihbar edilen Türkler polis dosyalarına ulaşarak toplu şekilde mahkemeye başvurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:45
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