İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

15.06.2022 11:23
İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı.

İsviçre'nin Zürih kentinde özel bir etkinlikte kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı.

Zürih Kanton Polisliğinin internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'da Zürih'e bağlı Au Yarımadası'nda "kor üzerinde yürüyen birkaç kişinin, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle Kurtarma ve Koruma birimine yardım çağrısı yaptığı" bildirildi.

Yaralı 25 kişiye olay yerinde müdahale edildiği, ağır yaralı olan 13'ünün ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Etkinliği gerçekleştirenlerin neden kor üzerinde yürüdüğünün bilinmediği, polisin olayı araştırdığı kaydedildi.

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Kaynak: AA

İsviçre, Güncel, Son Dakika

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