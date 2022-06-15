Zürih Kanton Polisliğinin internet sitesinde yapılan açıklamada, dün yerel saatle 18.00'da Zürih'e bağlı Au Yarımadası'nda "kor üzerinde yürüyen birkaç kişinin, vücudunda yanıklar oluşması nedeniyle Kurtarma ve Koruma birimine yardım çağrısı yaptığı" bildirildi.

Kaynak: AA

İsviçre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsviçre'de kor üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı - Son Dakika

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