İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi - Son Dakika
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İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi

6 saat önce

İsviçre hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

İsviçre'de korona nedeniyle acil durum ilan edildi, System.String[]

İsviçre hükümeti, korona virüsü nedeniyle ülke genelinde acil durum ilan etti.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. İsviçre hükümeti, korona virüsü salgını nedeniyle ülke genelinde 19 Nisan'a kadar acil durum ilan edildiğini duyurdu. İsviçre Devlet Başkanı Simonetta Sommaruga basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde güçlü bir tepki gerekiyor ve buna ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Bar, restoran, sinemalar, tiyatrolar, spor merkezleri ve diğer tüm eğlence merkezlerinin kapatılacağı kaydedildi. Eczane, market, akaryakıt istasyonu ve kamu dairelerinin ise faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

İsviçre'de korona virüsü vaka sayısı 2 bini geçiyor.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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