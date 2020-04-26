- İsviçre'de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı- Yasemin Özkezer Yaman, iki... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - İsviçre'de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı- Yasemin Özkezer Yaman, iki... - Son Dakika

- İsviçre'de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı- Yasemin Özkezer Yaman, iki...

6 saat önce

- İsviçre'de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı Yasemin Özkezer Yaman, iki çocuğu ve kardeşinin de hasta olduğunu, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi İsviçre'de korona virüse yakalanan ve tedavi edilmeden evine gönderilen Yasemin Özkezer Yaman,...

- İsviçre'de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı

Yasemin Özkezer Yaman, iki çocuğu ve kardeşinin de hasta olduğunu, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi

ZÜRİH - İsviçre'de korona virüse yakalanan ve tedavi edilmeden evine gönderilen Yasemin Özkezer Yaman, iki çocuğu ile kardeşinin de hasta olduğunu, tedavi olmak için Türkiye'ye gelmek istediklerini söyledi.

İsviçre'nin Winterthur kentinde yaşayan ve korona virüse yakalanan Yasemin Özkezer Yaman, Türk yetkililere seslendi. İki çocuğu ve kardeşinin de korona virüse yakalandığını ifade eden Yaman, Türkiye'de tedavi olmak istediklerini söyledi. Tedavi olmak için bir hastaneye başvurduğunu ancak bir gece hastanede yatırılıp eve gönderildiğini belirten Yaman, "7 Nisan'da korona testi yaptırdım. Cuma günü test sonuçlarım geldi, pozitif çıktı. Kardeşim benimle yaşıyor. Ben 43 yaşındayım, kardeşim 37 yaşında. Tam 3 haftadır ailece bu hastalığı çekiyoruz. İki tane çocuğum var, üç odalı bir evde yaşıyoruz. Halimiz çok kötü. İlgilenen yok, bakan yok. Kalkıp çorba pişirecek durumum yok. Bakanım Fahrettin Koca'ya sesleniyorum. Bizi götürün. Leyla'nın sesi bizim de sesimiz olsun" dedi.

Bronşit hastası olduğunu söyleyen Yaman, "4 defa hastaneye gittim, sadece bir gece yatırdılar. Bir şeyin yok deyip gönderdiler. Ciğerlerimin filmi çekildi. Zatürre görülmüş. Almanca bilmiyorum, kardeşim de bilmiyor, derdimi anlatamıyorum. Çocuklarım ve kardeşim bir yerde, ben bir yerde yatıyorum" diye konuştu.

"Göğüs kafesim yanıyor"

"Ciğerim yanıyor. Göğüs kafesim yanıyor. Uyutmuyor beni. Buz gibi terliyorum. Ne olur sesimizi duyun. Yalvarıyorum size. Uçak ambulansını araştırdım, 27 bin euroymuş. Bunu karşılayacak gücüm yok, lütfen bize yardımcı olun" diyen Yasemin Özkezer Yaman, kendilerine hava makinesi verildiğini ancak onun da hiçbir faydasının olmadığını anlattı. Yaman, "Yiyecek bir şeyimiz yok. Küçük oğlum bazen tost yapıyor. Arkadaşlar yemek getirirse onlarla idare ediyoruz. Durumumuz içler acısı" ifadelerini kullandı.

- İsviçre'de korona virüse yakalanan Türk vatandaşının yardım çığlığı- Yasemin Özkezer Yaman, iki...

Türkiye, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 01:41 Kaynak: İHA

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