İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor - Son Dakika
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İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor

6 saat önce

Marketten detaylar Boş raflardan detaylar Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.

Marketten detaylar

Boş raflardan detaylar

Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.

İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor

Cenevre, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:31 Kaynak: AA
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