İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor - Son Dakika

İsviçre'de koronavirüs paniği devam ediyor
6 saat önce
Marketten detaylar Boş raflardan detaylar Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:31 Kaynak: AA
Marketten detaylar
Boş raflardan detaylar
Market çalışanının açıklamaları CENEVRE - İsviçre'nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüsüne (Kovid-19) karşı hükümetin aldığı yeni tedbirler nedeniyle paniğe kapılan halk büyük süpermarketlerin raflarını boşalttı.
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