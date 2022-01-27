Üye Girişi
İsviçre'de Kovid-19 vakalarında artış devam etti - Son Dakika

İsviçre'de Kovid-19 vakalarında artış devam etti

27.01.2022 22:47
İsviçre'de Kovid-19 vakalarında artış devam etti

İsviçre'de Kovid-19 salgınında, 44 bin 842 ile salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

İsviçre'de Kovid-19 salgınında, 44 bin 842 ile salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Federal Sağlık Dairesinin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 44 bin 842 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti.

Böylece ülkede salgının resmen başladığı mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 12 bin 330 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 43 bin 199 yeni vaka tespit edilmiş, 13 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 50 bin 521'e ulaştı.

St. Gallen'de sahte Kovid-19 sertifikası düzenleyen 10 kişi tutuklandı

Öte yandan, İsviçre basınında yer alan haberlere göre, St. Gallen kantonu savcılığının 9 bin sahte Kovid-19 sertifikası düzenleyen kişilere karşı başlattığı soruşturma devam ediyor.

Kanton polisi, yaşları 20-30 arasında değişen 10 kişiyi, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla tutukladı.

Savcılık sahte düzenlenen sertifikaların tanesinin ortalama 800 İsviçre frangından satıldığını açıkladı.

Dördünün İsviçreli olduğu belirtilen tutuklanan 10 kişinin 1992-2002 arasında doğduğu ve evlerinde de arama yapıldığı kaydedildi.

Kantonun sağlık departmanından yapılan açıklamada, yasa dışı düzenlenen 9 binden fazla Kovid-19 sertifikasının 23 Aralık 2021'de iptal edildiği duyurulmuştu.

İsviçre'de Kovid-19 sertifikası veya günlük test sonucu olmayanların kapalı alanlarda spor yapması veya oturması yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500

İsviçre, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de Kovid-19 vakalarında artış devam etti - Son Dakika


Malezya'da heyelanla birlikte yol, üzerindeki araçlarla birlikte çöktü Malezya'da heyelanla birlikte yol, üzerindeki araçlarla birlikte çöktü         
22:49
Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek         
17:48
Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt Tarihe geçecek laflar! "Ali Koç'la çalışır mısınız?'' sorusuna Aykut Kocaman'dan yanıt         
16:26
Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti Çalıştığı fabrikada pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti         
15:40
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti Ediz Hun'un zor anları! Fatma Girik'in tabutunu öpüp gözyaşları içinde veda etti         
13:08
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den ilk sözler: Buna nasıl dayanacağım?         
11:48
Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı Almanya'nın Ukrayna'ya miğfer yardımı! Ukrayna bu yardımı 'şaka' olarak yorumlandı         
11:24
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti? Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in yılbaşında ne demişti?         
11:13
Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur! Doktor çiftin kanlı takı kavgası! Gelinin ses kaydı kan dondurdu: Vur, hepsini vur!         
10:46
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünde yeni detaylar: İki el ateş edip yerde sürüklemişler         
10:11
7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş! 7 kurşunla öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri "Lütfen beni kurtarın" olmuş!         
09:21
Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler Bircan Bali, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünü gözyaşları içinde anlattı: 7 kurşunla öldürdüler         
09:00
Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok! Kaza yapan sürücü şoka girdi: Keşke ben ölseydim! Kazada ölen yok!         
08:39
İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu! İstanbul'da öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Alaattin Çakıcı ile yakın ilişkisi! "Amcam" diyordu!         
08:38
Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi Son dakika! Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi         
07:31

Son Dakika Haberleri
22:32 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de yeni hoca resmen açıklandı! Herkes onu çok yakından tanıyor
22:24 Ece Erken, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin akabinde Instagram hesabını kapattı
22:23 Galatasaray'ın yıldızı Mohamed uzun yıllar hapis yatabilir
22:13 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na saldırı anı kamerada! Yerde sürüklediler, darbettiler sonra da silahla vurdular
21:47 Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geliyor!
21:45 Heyelan nedeniyle kapanan Karadeniz Sahil Yolu 1 saat sonra trafiğe açıldı
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya tepkisi: Türkçemiz için tam bir felaket habercisi
21:21 Esra Erol canlı yayında genç kıza isyan etti!
21:10 Japonya'da sis nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 19 yaralı
21:03 Galatasaray'ın Okan Kocuk teklifi çileden çıkarttı! Taraftar yaşananların şaka olmasını diliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2022 22:54:28. #1.11#
SON DAKİKA: İsviçre'de Kovid-19 vakalarında artış devam etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement