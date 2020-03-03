İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi - Son Dakika Spor

İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi

1 saat önce

İsviçre Futbol Federasyonu, hükümetin aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 1. ve 2. liglerde daha önce ertelenen 24. hafta maçlarının ardından 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmalarının da oynanmayacağını duyurdu.

İsviçre'de maçlar, koronavirüs nedeniyle 23 Mart'a kadar ertelendi, System.String[]

İsviçre Futbol Federasyonu, hükümetin aldığı koronavirüs tedbirleri kapsamında 1. ve 2. liglerde daha önce ertelenen 24. hafta maçlarının ardından 25, 26 ve 27. hafta karşılaşmalarının da oynanmayacağını duyurdu.


Kararın 20 kulübün yöneticileri tarafından ortak alındığı kaydedilirken ekonomik nedenlerden dolayı maçların seyircisiz oynanmasının kabul edilmediği belirtildi.


Milli maç arasının başlayacağı 23 Mart'a kadar söz konusu liglerde müsabaka yapılmayacağı ifade edilirken hükümetin vereceği yeni kararlara göre tarihin tekrar gözden geçirileceği aktarıldı.


İsviçre hükümeti, "mevcut durum ve koronavirüsün yayılması göz önünde bulundurulduğunda" en erken 15 Mart'a kadar 1000'den fazla kişinin katılacağı tüm "kamuya açık ve özel" etkinliklerin yasaklandığını duyurmuştu.

Futbol Federasyonu, 23 Mart, İsviçre, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:17 
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