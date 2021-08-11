İsviçre'de memleketini resimleriyle temsil eden gurbetçiden, Konyaspor Başkanı Özgökçen'e hediye takdimi

Memleketi Konya'dan İsviçre'ye göç eden ressam gurbetçi Ersan Kaya, gönülden bağlılık taşıdığı Konyaspor Kulübü'nü ziyaret etti.

20 yıldır İsviçre'de yaşayan, aslen Yunaklı olan Ersan Kaya, İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nü ziyaretinde Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ile görüştü.

"3kay" imzasıyla yaptığı resimleri büyük beğeni toplayan, sosyal medyada binlerce takipçisi olan Kaya, Başkan Özgökçen'e, hem Konya ve Konyaspor'a bağlılığını anlattı hem de yaptığı tablolardan birini hediye etti.

Başkan Özgökçen de ziyareti ve hediyesi dolayısıyla Kaya'ya teşekkür etti.