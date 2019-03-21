Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Nevruz Kutlaması

İsviçre'de Nevruz Kutlaması

38 dakika önce

Nevruz Bayramı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve bazı ülkelerin ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde coşkuyla kutlandı.

İsviçre'de Nevruz Kutlaması, System.String[]
Nevruz Bayramı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği ve bazı ülkelerin ev sahipliğinde İsviçre'nin Cenevre kentinde coşkuyla kutlandı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) ana binasında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki daimi temsilciliklerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği kutlama törenine, pek çok ülkeden büyükelçi, diplomat, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan ve diğer ülke büyükelçileri, törende yaptıkları konuşmalarda, Nevruz'un anlam ve önemini anlattı, barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Yüzlerce davetliye ev sahibi ülkelerin mutfaklarından lezzetlerin ikram edildiği gece, müzik dinletisiyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Cenevre, Birleşmiş Milletler, Türkiye, İsviçre, Güncel
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