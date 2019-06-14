Son Dakika Haberleri: İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı
Son Dakika Ekonomi Haber

İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı

5 saat önce

Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.

İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı, System.String[]
Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:58 
İsviçre, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Georg Margreitter'in transferinde mutlu sona yakın! TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı Transfer sezonu 17 Haziran'da başlayacak! Usta oyuncu Ergün Uçucu, hayatını kaybetti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 04:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]