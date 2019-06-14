İsviçre'de on binlerce kadın sokağa çıktı
5 saat önce
Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:58
Ülke tarihinin en büyük gösterilerinden birine sahne olan İsviçre
'de, on binlerce kadın, erkeklerle eşit ücret almak için greve gitti.
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