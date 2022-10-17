İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi - Son Dakika
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İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

17.10.2022 15:34
İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi

İsviçre'de, Eurowings hava yollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu.

İsviçre'de, Eurowings hava yollarında çalışan pilotların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için başlattığı grev, çok sayıda uçuşun iptaline sebep oldu.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın alt kuruluşu Eurowings'de çalışan pilotlar, senelik izinlerine 14 gün eklenmesi talebiyle bugünden itibaren 3 günlük grev başlattı.

Eurowings'den yapılan açıklamada, grev nedeniyle Zürih Havalimanı'nda günlük uçuş sayısının 230 ile 400 arasına düştüğü bildirildi.

İptaller, Zürih'ten Almanya'nın Hamburg, Düsseldorf ve Köln şehirlerine doğru uçuş rotalarını olumsuz etkiledi.

Grevlere ilişkin açıklama yapan Eurowings Finans Direktörü Kai Duve, pilotlara ek 10 gün izin süresi verileceğini belirterek, müzakere masasına geri dönüş çağrısı yaptı.

Duve, grevin Eurowings'e bir günde on milyonlarca avro kayıp yaşattığını hatırlatarak, "Şimdi konuşmamız lazım. Konuşmalar yeniden başlayana kadar yeni bir teklif yapılmayacak." dedi.

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Kaynak: AA

Lufthansa, İsviçre, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsviçre'de pilotların grevi nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi - Son Dakika
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