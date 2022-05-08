İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı - Son Dakika
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İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

08.05.2022 22:55

- İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.

- İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

BASEL - İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı.

İsviçre'nin Basel kentinde Türk vatandaşları tarafından bugün de 23 Nisan kutlama etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katılırken, terör örgütü PKK yandaşları tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

İsviçre medyası olayın organize bir saldırı olduğunu duyurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı

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İsviçre, Terör, Türk, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı - Son Dakika
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