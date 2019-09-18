Son Dakika Haberleri: İsviçre'de radyasyon riski nedeniyle 5G altyapısına karşı tepki: Referandum yapalım
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İsviçre'de radyasyon riski nedeniyle 5G altyapısına karşı tepki: Referandum yapalım

1 saat önce

İsviçre 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G altyapısı yatırımları yapmaya başlayan dünyada ilk ülkeler arasında ancak bir önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin getirebileceği sağlık endişeleri ülkenin en önemli gündemi haline geldi.

İsviçre'de radyasyon riski nedeniyle 5G altyapısına karşı tepki: Referandum yapalım, System.String[]

İsviçre 5. nesil iletişim teknolojisi olan 5G altyapısı yatırımları yapmaya başlayan dünyadaki ilk ülkeler arasında ancak bir önceki nesillere göre daha yüksek elektromanyetik dalga üretecek olan bu yeni teknolojinin getirebileceği sağlık riskleri ülkenin en önemli gündemi haline geldi.


Yeni anten ve baz istasyonları güçlü sinyal sağlarken radyasyona yol açacağını düşünen çok sayıda insan, 5G'ye karşı ülkede sokak protestoları gerçekleştiriyor. En yoğun eylemler başkent Bern'de gerçekleşirken protestocular yeni nesil antenlerin önce buzlu bir yüzey üzerinde kurularak test edilmesini talep ediyor.

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İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:00 
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