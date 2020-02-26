İsviçre'de savaştan kalma mühimmatın bulunuğu köye 10 yıllık zorunlu tahliye emri - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsviçre'de savaştan kalma mühimmatın bulunuğu köye 10 yıllık zorunlu tahliye emri - Son Dakika Dünya

İsviçre'de savaştan kalma mühimmatın bulunuğu köye 10 yıllık zorunlu tahliye emri

38 dakika önce

İsviçre’de II. Dünya Savaşı’ndan kalan cephaneler temizleneceği için Mitholz köyü sakinleri yaklaşık 10 yıl boyunca evlerinden ayrı kalacak. Köy halkından evlerini boşaltmaları istenirken mühimmatlarının etkisiz hale getirilmesi 10 yıl kadar sürebilir.

İsviçre'de savaştan kalma mühimmatın bulunuğu köye 10 yıllık zorunlu tahliye emri, System.String[]

İsviçre'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan cephaneler temizleneceği için Mitholz köyü sakinleri yaklaşık 10 yıl boyunca evlerinden ayrı kalacak. Köy halkından evlerini boşaltmaları istenirken mühimmatın etkisiz hale getirilmesi 10 yıl kadar sürebilir.


İkinci Dünya Savaşı'nda yer altı deposu olarak kullanılan Mitholz'da, 3 bin 500 ton askeri mühimmat bulunuyor. Yer altı deposunda göçükler oluştuğu için çevredeki kayaların patlayıcıların üzerine düşme riski bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı
AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir Son Dakika: Almanya'da askeri üs koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 23:12:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre'de savaştan kalma mühimmatın bulunuğu köye 10 yıllık zorunlu tahliye emri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]