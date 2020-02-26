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İsviçre'de savaştan kalma mühimmatın bulunuğu köye 10 yıllık zorunlu tahliye emri
38 dakika önce
İsviçre’de II. Dünya Savaşı’ndan kalan cephaneler temizleneceği için Mitholz köyü sakinleri yaklaşık 10 yıl boyunca evlerinden ayrı kalacak. Köy halkından evlerini boşaltmaları istenirken mühimmatlarının etkisiz hale getirilmesi 10 yıl kadar sürebilir.
İsviçre'de, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalan cephaneler temizleneceği için Mitholz köyü sakinleri yaklaşık 10 yıl boyunca evlerinden ayrı kalacak. Köy halkından evlerini boşaltmaları istenirken mühimmatın etkisiz hale getirilmesi 10 yıl kadar sürebilir.
İkinci Dünya Savaşı'nda yer altı deposu olarak kullanılan Mitholz'da, 3 bin 500 ton askeri mühimmat bulunuyor. Yer altı deposunda göçükler oluştuğu için çevredeki kayaların patlayıcıların üzerine düşme riski bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:33
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