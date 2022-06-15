İsviçre'de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İsviçre'de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

15.06.2022 19:08
İsviçre'de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı

İsviçre'de Zürih şehrinin güneydoğusunda bulunan Au Yarımadası'nda sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandığı bildirildi.

İsviçre'de Zürih şehrinin güneydoğusunda bulunan Au Yarımadası'nda sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandığı bildirildi.

İsviçre'de Zürih şehrinin güneydoğusunda bulunan Zürih Gölü'nde yer alan Au Yarımadası'nda dün düzenlenen özel bir etkinlikte sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtilerek, 13 kişinin ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Söz konusu kişilerin neden sıcak kömür üzerinde yürüdüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Sıcak kömür üzerinde yürüme etkinliğinin bazen motivasyon kurslarında veya yardım etkinliklerinde yapıldığı biliniyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Kırıkkale'deki Düğünde Bir Kişi Aracını Davetlilerin Üzerine Sürdü: 20 Kişi Yaralandı, 2 Kişi Tutuklandı Kırıkkale'deki Düğünde Bir Kişi Aracını Davetlilerin Üzerine Sürdü: 20 Kişi Yaralandı, 2 Kişi Tutuklandı Kırıkkale'de bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 20 kişi yaralandı Kırıkkale'de bir kişinin aracını düğündeki davetlilerin üzerine sürmesi sonucu 20 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsviçre'de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 19:26:14. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de sıcak kömür üzerinde yürüyen 25 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement