İsviçre'de Suriye Konulu Toplantı - Gelişler
3 saat önce
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in gelişi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelişi Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:01 Kaynak: AA
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