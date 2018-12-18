Son Dakika Haberleri: İsviçre'de Suriye Konulu Toplantı - Gelişler

İsviçre'de Suriye Konulu Toplantı - Gelişler

3 saat önce

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in gelişi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelişi Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in gelişi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelişi
Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanları, İsviçre'nin Cenevre kentinde Suriye krizine siyasi çözüm bulma çabaları çerçevesinde bir araya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:01 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Suriye, İsviçre, Güncel
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