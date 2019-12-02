Son Dakika Haberleri: İsviçre'de trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Erzincan'da son yolculuklarına uğurlandı
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İsviçre'de trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Erzincan'da son yolculuklarına uğurlandı

6 saat önce

İsviçre'nin Basel kentinde 27 Kasım günü meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Erzincan'da Merkez Cemevinde düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

İsviçre'de trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi Erzincan'da son yolculuklarına uğurlandı, System.String[]

İsviçre'nin Basel kentinde 27 Kasım günü meydana gelen feci trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi, Erzincan'da Merkez Cemevinde düzenlenen tören ve cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı.


İsviçre'de meydana gelen kazada Türk ailesinin içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir aracın kendilerine çarpması sonucu kamyonun altına girdi. Kazada Naciye (55) ve Ekrem Ekici (64) ile Bülent Kılıç (42) olay yerinde hayatını kaybetti.


Cenazeler bugün uçakla Erzincan'a gönderildi. Erzincan'da merkez Cemevinde öğle namazını müteakip cenaze merasimi düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında gözyaşları sel olup akarken helallik alındı.


Namazın ardından 3 kişinin cenazesi toprağa verilmek üzere Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Doğanpınar köyüne uğurlandı. - ERZİNCAN

Erzincan, İsviçre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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