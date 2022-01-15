Üye Girişi
İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı - Son Dakika

İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı

15.01.2022 21:51

Tunus'taki Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde etkinlik düzenlendi.

Tunus'taki Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi önünde kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda yapılan anma etkinliğinde katılımcılar, Tunus'ta demokrasi ve milli iradeyi savunan sloganlar attı. Katılımcılar, ayrıca Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de olağanüstü yetki kararı alarak meclisi feshetmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Said'e karşı sloganlar atan katılımcılar, Tunus'ta hukuk, özgürlük ve demokrasi talebinde bulundu.

Etkinliğe Tunus'tan çevrimiçi bağlanan demokrasi yanlısı yetkililer de Yasemin Devrimi'nin Tunus açısından önemine dikkati çekerek devrimin ardından elde edilen kazanımların korunması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Cenevre'de yaşayan Tunuslular katıldı.

"Tunus'un normale dönmesini talep ediyoruz"

AA muhabirine konuşan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Cenevre Sözcüsü Rıza Maktuf, Tunus'taki vatandaşlarıyla dayanışma göstermek için burada bulunduklarını belirterek "Dün devrimin yıl dönümünde protesto düzenleyenlere saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı şu an bütün yetkileri eline almış durumda ve insanların kendini ifade etme özgürlüğünü kısıtlıyor." dedi.

Maktuf, Said'in olağanüstü yetki kararının ardından Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'ni kurduklarını anlatarak "Tunus'un artık normale dönmesini ve parlamentonun, demokrasinin ve milli iradenin kusursuz bir şekilde işlemesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsine alınmasına tepki

Etkinliği organize eden Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) Başkan Yardımcısı Adel Mejri ise 31 Aralık 2021'de gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsinde tutulmasını eleştirerek "Bahiri çok kötü bir muameleyle kaçırıldı, şiddete maruz kaldı ve zorla bir yerde saklandı. Şimdiye kadar kimse bütün bunların neden olduğunu bilmiyor." dedi.

Mejri, Bahiri'nin sağlık durumu iyi olmamasına rağmen açlık grevine başladığını kaydederek "Sayın Bahiri'nin keyfi olarak tutulduğunu düşünüyor ve kötüye giden sağlık durumundan endişe ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bahiri'nin ev hapsinde tutulmasının Tunus halkının iradesine saygısızlık olduğunu vurgulayan Mejri, Bahiri'nin bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu.

İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı
İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı
İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı

YORUMLAR
500

cumhurbaşkanı, İsviçre, Milli, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı - Son Dakika


Kazakistan'da Nazarbayev'in iki damadı da istifa etti Kazakistan'da Nazarbayev'in iki damadı da istifa etti         
22:12
Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı         
21:57
Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Hafif ticari araç devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı         
18:42
Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek Kılıçdaroğlu seçime mevcut yönetimle gidecek         
16:47
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi Son dakika: İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu iptal edildi         
13:16
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak Bakan Derya Yanık doğal gaz yardımının detaylarını anlattı: Hane başı 450 lira ile 1.150 lira arsında destek sağlanacak         
12:28
Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin" Evde kırılan yumurta, kırmızı aktı! Uzmanlar uyardı: "Görürseniz sakın tüketmeyin"         
12:11
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
22:07 Melisa Ural sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı
21:56 Fenerbahçe'de Altay'dan sonra Berke de sakatlandı
21:46 "Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldı" iddialarını Türkiye Uzay Ajansı yalanladı
21:24 Sezen Aksu'nun Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleri tepki topladı
21:22 Süper Lig ekibi Altay'ın yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu
21:12 Aydın'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini yırtan 1 kişi gözaltına alındı
21:00 Fenerbahçe, Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
20:56 Aşısızlara PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına Mehmet Ceyhan'dan sert tepki: Bilimsel değil
20:12 Rıdvan Dilmen'den şaşırtan açıklamalar: Izdırap çekiyorum
20:01 Son Dakika! Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 177 kişi vefat etti, 63 bin 967 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 22:16:35. #1.13#
SON DAKİKA: İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement