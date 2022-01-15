İsviçre'de Tunus Devrimi'nin 11. yıl dönümü nedeniyle anma etkinliği yapıldı - Son Dakika

Tunus'taki Yasemin Devrimi'nin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde etkinlik düzenlendi.

Birleşmiş Milletler'in Cenevre Ofisi önünde kırık sandalye heykelinin bulunduğu meydanda yapılan anma etkinliğinde katılımcılar, Tunus'ta demokrasi ve milli iradeyi savunan sloganlar attı. Katılımcılar, ayrıca Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz 2021'de olağanüstü yetki kararı alarak meclisi feshetmesine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Said'e karşı sloganlar atan katılımcılar, Tunus'ta hukuk, özgürlük ve demokrasi talebinde bulundu.

Etkinliğe Tunus'tan çevrimiçi bağlanan demokrasi yanlısı yetkililer de Yasemin Devrimi'nin Tunus açısından önemine dikkati çekerek devrimin ardından elde edilen kazanımların korunması gerektiğini vurguladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren etkinliğe çeşitli sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve Cenevre'de yaşayan Tunuslular katıldı.

"Tunus'un normale dönmesini talep ediyoruz"

AA muhabirine konuşan Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'nin Cenevre Sözcüsü Rıza Maktuf, Tunus'taki vatandaşlarıyla dayanışma göstermek için burada bulunduklarını belirterek "Dün devrimin yıl dönümünde protesto düzenleyenlere saldırılar yapıldı. Cumhurbaşkanı şu an bütün yetkileri eline almış durumda ve insanların kendini ifade etme özgürlüğünü kısıtlıyor." dedi.

Maktuf, Said'in olağanüstü yetki kararının ardından Darbeye Karşı Vatandaşlar Girişimi'ni kurduklarını anlatarak "Tunus'un artık normale dönmesini ve parlamentonun, demokrasinin ve milli iradenin kusursuz bir şekilde işlemesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsine alınmasına tepki

Etkinliği organize eden Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT) Başkan Yardımcısı Adel Mejri ise 31 Aralık 2021'de gözaltına alınan Nahda Hareketi Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Nureddin el-Bahiri'nin ev hapsinde tutulmasını eleştirerek "Bahiri çok kötü bir muameleyle kaçırıldı, şiddete maruz kaldı ve zorla bir yerde saklandı. Şimdiye kadar kimse bütün bunların neden olduğunu bilmiyor." dedi.

Mejri, Bahiri'nin sağlık durumu iyi olmamasına rağmen açlık grevine başladığını kaydederek "Sayın Bahiri'nin keyfi olarak tutulduğunu düşünüyor ve kötüye giden sağlık durumundan endişe ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bahiri'nin ev hapsinde tutulmasının Tunus halkının iradesine saygısızlık olduğunu vurgulayan Mejri, Bahiri'nin bir an önce serbest bırakılması talebinde bulundu.