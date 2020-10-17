- İsviçre'de Türklerden Azerbaycan'a destek mitingi- Ermenilerin sivil katliamları protesto edildi - Son Dakika

- İsviçre'de Türklerden Azerbaycan'a destek mitingi

Ermenilerin sivil katliamları protesto edildi

BERN - İsviçre'nin Bern kentinde Türklerden Azerbaycan'a destek mitingi gerçekleştirildi.

Azerbaycan Koordinasyon Şurası tarafından organize edilen "Karabağ Azerbaycan'ındır" mitingi Bern Helvetia Platz'ta yapıldı. Türk vatandaşlarının katıldığı mitingde birçok dilde broşürler dağıtılarak Ermenistan'ın işgalci yüzü ve son olarak sivilleri hedef alan saldırıları kınandı. Karabağ Azerbaycan'ındır mitingine İsviçre'de yaşayan Azerbaycan vatandaşlarının yanı sıra Anadolu Türkleri de destek verdi.

Ermenistan'ın uluslararası karara uymadığını son olarak da ateşkes ilan edilmesine rağmen aralıksız olarak siville yönelik saldırılarını arttırarak savaş suçu işlediğini belirten Azerbaycan Koordinasyon Şurası Başkanı Ekber Gence, 27 Eylül'den itibaren Ermenilerin Karabağ dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarına karşı saldırıda sivilleri hedef aldıklarını dile getirdi. Gence, Azerbaycan ordusunun da karşı taarruza geçerek işgal altındaki birçok bölgeyi kurtardığını belirterek, "Ermenistan hem saldırgan hem de mağdur edebiyatı yaparak dünyayı kandırıyor" dedi. Azerbaycan Koordinasyon Şurası Başkanı Ekber Gence, 30 yıla yakın bir zamandır Ermeniler tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ'ın işgalinin son bulması, Ermeniler tarafından işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılması ve yıllardır ülkenin çeşitli noktalarında vatanlarının kurtarılmasını bekleyen 1 milyondan fazla Karabağlının vatan hasretinin son bulması için Karabağ'ın savaşla ya da barış yoluyla Ermeni teröristlerinden temizlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

"İşgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmeli "

İsviçre Türk Toplumu adana mitingde konuşma yapan İTT Başkan Vekili Ufuk Yıldız, işgalci Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Karabağ'da ateşkesi ve uluslararası hukuku ihlal ederek ağır silahlarla, roketlerle Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini ve sivilleri hedef alan saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade ederek, "Saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmeli" dedi.

Yıldız, "Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini bilen ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin bu acılara göz yummasına tüm dünya kamuoyu şahit olmaktadır. Ermeni diasporasının işi, dünyada Türkler aleyhine çalışma yapmak, illegal örgütleri desteklemektir. ASALA'nın öldürdüğü Türk elçilerimizi unutmayalım. 1800'lü yıllarda Çarlık Rusya'sının başlattığı ve Sovyet döneminde Stalin'in planları ile Azerbaycan topraklarına yerleştirilen Ermeniler bununla yetinmeyip, 1990 yılında başlattıkları savaşı 26 Şubat 1992'de yine Rusya orduları desteği ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına saldırmış, çoğu çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türkü katledilmiştir. İsviçre Türk Toplumu olarak, sivillere zarar vermeden sabırla yürüttüğü Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını geri alma savaşında, bu haklı mücadelelerinde kardeş Azerbaycanımızın destekliyoruz. Haktan hukuktan yana olan herkesin Azerbaycan'ı desteklemesi gerekmektedir. Bu haksız işgalin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve AGİT kararlarına uygun şekilde barışçıl çözüme desteğimizi tekrarlıyoruz. İsviçre Türk Toplumu olarak, şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde vurguluyoruz. Unutmayalım ki biz kardeş iki devletiz. Ben Karabağ'ım, biz Karabağız" açıklamasında bulundu.