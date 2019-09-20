İsviçre'de Uygurlar ve Tibetliler Çin'i protesto etti

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yüzlerce Uygur ve Tibetli, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi önünde Çin Halk Cumhuriyeti'ni protesto etti.

Dünyanın farklı ülkelerindeki insan haklar ihlallerinin ele alındığı BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu devam ederken, Cenevre Çin protestosuna sahne oldu.

BM Cenevre Ofisi'nin önünde sivillere yönelik silahlı şiddete karşı olmayı sembolize eden Kırık Sandalye Heykeli'nin önünde toplanan yüzlerce Uygur ve Tibetli, Çin'i protesto etti.

Konuşmalarda, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde gözaltında tutulan bir milyondan fazla Uygur'un derhal serbest bırakılması ve gözaltı merkezlerinin kapatılması çağrısı yapıldı.

Basının yoğun ilgi gösterdiği protestoda, "Doğu Türkistan'a ve Tibet'e özgürlük", "Uygurlara soykırım ve işkenceyi durdurun", "Yaşasın Doğu Türkistan", "Tibet'e özgürlük", "Çin hükümeti kendinden utan" ve "BM artık uyan" şeklinde slogan atıldı.

BM'ye çağrı

Protestoya katılan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Dolkun İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu münasebetiyle Tibetlilerle seslerini tüm dünyaya duyurmak için Cenevre'ye geldiklerini söyledi.

İsa, protestoya Avrupa'nın farklı ülkelerinden katılımlar olduğunu belirterek, BM'ye "Doğu Türkistan'daki toplama kamplarının kapatılması" için baskı yapma çağrısında bulundu.

Cenevre'de yaşayan Uygurlardan Abdülhamit Erkin, "21. asırda Doğu Türkistan'da üç milyondan fazla Uygur Türkü, Nazi kampları gibi yerlerde tutuluyor." dedi.

Erkin, üç yıldır Doğu Türkistan'daki kamplarda bulunan akrabalarının hiçbirinden haber alamadığını, hayatta olup olmadıklarını da bilmediğini dile getirdi.

"İnsanlara dinlerini ve kimliklerini değiştirmek için baskı yapılıyor"

Almanya'dan protestoya katılan Shahrezad Ghayrat, "Bugün burada Tibetlilerle Çin hükümetini protesto etmek için bulunuyoruz. Tibet ve Doğu Türkistan, 17 yıldır Çin'in işgali altında." diye konuştu.

Ghayrat, her iki bölgede de insani durumun dramatik şekilde daha da kötüye gittiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamplarda bir ile üç milyon arası Uygur tutuluyor. Bu insanlara dinlerini ve kimliklerini değiştirmek için baskı yapılıyor. Çocuklar da ailelerinden koparılarak yetimhanelere konuluyor. Ailelerini göremiyor ve dillerini konuşamıyorlar."

BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42'nci oturumu, 27 Eylül'de sona erecek.