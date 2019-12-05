Son Dakika Haberleri: İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor
Son Dakika Dünya İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor - Son Dakika Dünya

İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor

6 saat önce

Çalışma temelde referandumdan 15 yıl sonra vatandaşlık alabilen ve alamayanlar arasındaki gelir farkına odaklandı. Elde edilen veriler İsviçre vatandaşı olan göçmenlerin bu süre sonunda olamayanlara göre yılda 4 bin 500 euro (5 bin frank) daha fazla kazandığını ortaya koydu.

İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor, System.String[]

İsviçre'de vatandaşlığa geçen göçmenlerin geçmeyenlere göre, 15 yıl sonra, yılda 5 bin frank daha fazla kazandığı ortaya çıktı.


Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın uzmanlarına göre rakamlar, vatandaşlık almanın yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırarak iş dünyasındaki ayrımcılığı azalttığını gösteriyor.

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İsviçre, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:13 
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