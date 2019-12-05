Son Dakika › Dünya › İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor - Son Dakika Dünya
İsviçre'de vatandaşlık alan göçmenler alamayanlardan yılda 5 bin frank fazla kazanıyor
6 saat önce
Çalışma temelde referandumdan 15 yıl sonra vatandaşlık alabilen ve alamayanlar arasındaki gelir farkına odaklandı. Elde edilen veriler İsviçre vatandaşı olan göçmenlerin bu süre sonunda olamayanlara göre yılda 4 bin 500 euro (5 bin frank) daha fazla kazandığını ortaya koydu.
İsviçre'de vatandaşlığa geçen göçmenlerin geçmeyenlere göre, 15 yıl sonra, yılda 5 bin frank daha fazla kazandığı ortaya çıktı.
Çarşamba günü yayımlanan araştırmanın uzmanlarına göre rakamlar, vatandaşlık almanın yabancıların topluma entegrasyonunu kolaylaştırarak iş dünyasındaki ayrımcılığı azalttığını gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:13
Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin Dünyada ilk kez Malatya'da üretilen 'mor ekmek' büyük ilgi görüyor Gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı