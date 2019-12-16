İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre 'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı karşılamak için bekliyor.

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Türkiye'de 2019 yılında en çok haber konusu olan siyasi parti liderleri belli oldu