İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor - Son Dakika

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor

6 saat önce

Cenevre'den detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor.

Cenevre'den detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor

Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:51 Kaynak: AA
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