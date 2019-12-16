İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor - Son Dakika

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İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor
6 saat önce
Cenevre'den detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlardan detaylar CENEVRE - İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bekliyor. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:51 Kaynak: AA
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