İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama - Son Dakika

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

6 saat önce

Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama

Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:07 Kaynak: AA
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