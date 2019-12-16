İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama (2) - Son Dakika

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İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a coşkulu karşılama (2)
6 saat önce
Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere Cenevre'ye gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konaklayacağı otelin önünde, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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