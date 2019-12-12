İsviçre'de Yeşiller Partisi'nin hükümet hayali gerçekleşmedi - Son Dakika

İsviçre Federal Parlamentosu, 20 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından 7 kişiden oluşan Federal Hükümet üyelerini seçerken, seçimlerde sürpriz yaparak oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başaran Yeşiller Partisi'nin tek kabine adayı Regula Rytz seçilmeyi başaramadı.

Parlamentoda bugün yapılan seçimlerde, bir önceki dönemde görev yapan 7 bakanın tamamı Parlamento'nun onayını aldı.

246 milletvekili ve senatörün 244'ünün hazır bulunduğu oylamada, Hristiyan Demokrat Parti'den (CVP) Viola Amherd 218, Sosyal Demokrat Parti'den (SP) Alain Berset 214 ve İsviçre Halk Partisi'nden (SVP) Ueli Maurer 213 oy ile en fazla oyu alan kabine üyeleri oldu.

SVP adayı Guy Parmelin 191, SP adayı Simonetta Sommaruga 192, Liberal Demokrat Parti (FDP) adayları Karin Keller-Sutter 169 ve iIgnazio Cassis 145 oy alarak hükümetin diğer üyeleri oldu.

2015'teki yüzde 7,1 oyunu son seçimlerde yüzde 13'e çıkararak sürpriz yapan Yeşiller Partisi ise İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in koltuğuna karşılık Regula Rytz'i aday gösterdi.

Rytz, oylama sonucunda 82 oy alarak yeterli çoğunluğu elde edemedi.

Oylamanın sonucunda hayal kırıklığı yaşayan Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada, seçimlerde önemli başarıya rağmen halkın iradesinin Parlamento'ya yansımasının engellendiği kaydedildi.

Seçilen bakanlar önümüzdeki 4 yıl boyunca kabinede görev yapacak.

İsviçre'de 20 Ekim'de yapılan genel seçimde 3,8 puan kaybetmesine rağmen, İsviçre Halk Partisi (SVP) yüzde 25,6 oy ile yeniden birinci parti olmuştu.

Seçim sistemi karışık

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.