İsviçre'de Yeşiller Partisi'nin hükümet hayali gerçekleşmedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsviçre'de Yeşiller Partisi'nin hükümet hayali gerçekleşmedi - Son Dakika

İsviçre'de Yeşiller Partisi'nin hükümet hayali gerçekleşmedi

6 saat önce

İsviçre Federal Parlamentosu, 20 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından 7 kişiden oluşan Federal Hükümet üyelerini seçerken, seçimlerde sürpriz yaparak oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başaran Yeşiller Partisi'nin tek kabine adayı Regula Rytz seçilmeyi başaramadı.

İsviçre'de Yeşiller Partisi'nin hükümet hayali gerçekleşmedi, System.String[]

İsviçre Federal Parlamentosu, 20 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından 7 kişiden oluşan Federal Hükümet üyelerini seçerken, seçimlerde sürpriz yaparak oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başaran Yeşiller Partisi'nin tek kabine adayı Regula Rytz seçilmeyi başaramadı.

Parlamentoda bugün yapılan seçimlerde, bir önceki dönemde görev yapan 7 bakanın tamamı Parlamento'nun onayını aldı.

246 milletvekili ve senatörün 244'ünün hazır bulunduğu oylamada, Hristiyan Demokrat Parti'den (CVP) Viola Amherd 218, Sosyal Demokrat Parti'den (SP) Alain Berset 214 ve İsviçre Halk Partisi'nden (SVP) Ueli Maurer 213 oy ile en fazla oyu alan kabine üyeleri oldu.

SVP adayı Guy Parmelin 191, SP adayı Simonetta Sommaruga 192, Liberal Demokrat Parti (FDP) adayları Karin Keller-Sutter 169 ve iIgnazio Cassis 145 oy alarak hükümetin diğer üyeleri oldu.

2015'teki yüzde 7,1 oyunu son seçimlerde yüzde 13'e çıkararak sürpriz yapan Yeşiller Partisi ise İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis'in koltuğuna karşılık Regula Rytz'i aday gösterdi.

Rytz, oylama sonucunda 82 oy alarak yeterli çoğunluğu elde edemedi.

Oylamanın sonucunda hayal kırıklığı yaşayan Yeşiller Partisi'nden yapılan açıklamada, seçimlerde önemli başarıya rağmen halkın iradesinin Parlamento'ya yansımasının engellendiği kaydedildi.

Seçilen bakanlar önümüzdeki 4 yıl boyunca kabinede görev yapacak.

İsviçre'de 20 Ekim'de yapılan genel seçimde 3,8 puan kaybetmesine rağmen, İsviçre Halk Partisi (SVP) yüzde 25,6 oy ile yeniden birinci parti olmuştu.

Seçim sistemi karışık

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.

Yeşiller Partisi, Parlamento, Hükümet, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü!
Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak

Son Dakika Haberleri
06:12 YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(1) - Son Dakika
06:10 İstanbul merkezli yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika
05:58 Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
05:57 YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU(1) - Son Dakika
05:54 Yılbaşı öncesi istanbul merkezli 8 ilde büyük sahte içki operasyonu - Son Dakika
23:48 "Kırmızı kod" verilen Antalya'da bir eve yıldırım düştü! - Son Dakika
23:26 Başkan Aydın'dan "duvara bantlanmış muz" eserine gönderme: "Sanat eseri dediğin böyle olur" - Son Dakika
22:40 "Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim" dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:32 Bolu Dağı Tüneli, kontrol için yarın 1,5 saat trafiğe kapatılacak - Son Dakika
22:19 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 06:18:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre'de Yeşiller Partisi'nin hükümet hayali gerçekleşmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]