İsviçre'de yüzbinlerce kadın erkeklerle eşit ücret için gösteri yaptı
7 saat önce
İsviçre’de erkekle eşit ücret ve daha fazla eşitlik talep yüzbinlerce kadın seslerini duyurmak için gösteri yaptı
İsviçre
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 08:53
'de erkeklerle eşit ücret ve daha fazla hak talep yüz binlerce kadın seslerini duyurmak için gösteri yaptı.
Ülke genelindeki gösterilere çok sayıda kadın katılırken, ekonomik merkez Zürih'te yapılan protestolar yoğun ilgi gördü. Protestoculardan biri "Erkekler, haydi ütü yapmaya gidin" pankartı taşıdı. Eyleme katılan göstericilerden biri, "Bu sadece ücretlerle ilgili bir durum değil. Fırsat eşitliği yok." dedi.
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