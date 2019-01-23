Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi

İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi

59 dakika önce

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu.

İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi, System.String[]
İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:34 Kaynak: DHA

Cenevre, Amerika Birleşik Devletleri, İsviçre, Dünya
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