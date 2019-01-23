İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi
59 dakika önce
İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ABD Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu.
İsviçre
'nin Cenevre
kentinde bulunan ABD
Büyükelçiliği, elçilik çevresinde patlama sesi işitildiğini belirterek 'güvenlik alarmı' verildiğini duyurdu. Duyuru elçiliğin web sitesinden yayınlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:34 Kaynak: DHA
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