İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi (2)
44 dakika önce
Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.
Polis
sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:47 Kaynak: DHA
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