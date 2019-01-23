Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi (2)

İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi (2)

44 dakika önce

Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.

İsviçre'deki ABD Büyükelçiliği 'Güvenlik Alarmı' Verdi (2), System.String[]
Polis sözcüsü, büyükelçiliği alarm duruma çeviren sesin elçiliğe yönelik bir patlama olmadığını; bölgedeki elektrik arazısı sonrası yaşanan bir patlama olduğunu duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:47 Kaynak: DHA

Polis, Dünya
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