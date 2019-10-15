Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı
Son Dakika Güncel İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı

İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı

1 saat önce

İsviçre'deki buzulların yalnızca 5 yıl içinde yüzde 10 azaldığı belirlendi.

İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı, System.String[]

İsviçre'deki buzulların yalnızca 5 yıl içinde yüzde 10 azaldığı belirlendi.

"Natural Sciences"ın haberine göre, İsviçre Bilimler Akademisi Kriyosfer Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki buzul hacminin son 5 yılda yüzde 10 azaldığı ve 2019 yaz aylarında etkili olan sıcaklık dalgasıyla buzul erime oranlarının rekor düzeylere ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, "20 İsviçre buzulunun kütle dengesi ölçümlerinin ortaya koyduğu üzere 2019'da bir kez daha, buzullarda azalma, buzul oluşumunu geride bıraktı." ifadesine yer verildi.

Nisan ve mayıs aylarında buzullardaki kar örtüsünün normalden yüzde 20 ila 40 daha yüksek olduğu ancak haziran ve temmuz sonunda iki hafta süren yoğun sıcaklık döneminde İsviçre buzullarında yalnızca 15 gün içinde eriyen kar ve buzul hacminin, ülkenin toplam yıllık içme suyu tüketimine eşdeğer olduğuna işaret edildi.

Kalın kar tabakasının hızla kaybolduğu ve erimenin eylül başına kadar sürdüğü vurgulanan açıklamada, "Bu durum, son 12 ayda İsviçre'nin toplam buzul hacminin yaklaşık yüzde 2'sinin kaybolduğu anlamına geliyor. Son beş yılda toplam buzul kaybının yüzde 10'u aşması, bir asrı aşkın süredir dana önce hiç görülmemiş bir düşüş oranı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Küçük buzulların geri çekilmeye devam ettiğine dikkati çeken araştırmacılar, 1900'lerden bu yana 500'den fazla, genellikle isimsiz buzulun ortadan kaybolduğunu belirtti.

İsviçre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Spor Bakanı asker selamına taktı: UEFA'dan yaptırım talep ediyorum
Volkswagen, Türkiye'ye yapacağı fabrika yatırımını Barış Pınarı Harekatı sebebiyle erteledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bin kilometrekarelik alanı terörden kurtardık Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:27:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki buzul hacmi 5 yılda yüzde 10 azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]