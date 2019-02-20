Son Dakika Haberleri: İsviçre'deki Çığ Faciasında Arama Çalışmalarına Son Verildi- İsviçre'deki Çığ Faciasında 4 Kişi...

İsviçre'deki Çığ Faciasında Arama Çalışmalarına Son Verildi- İsviçre'deki Çığ Faciasında 4 Kişi...

1 saat önce

- İsviçre'deki çığ faciasında arama çalışmalarına son verildi İsviçre'deki çığ faciasında 4 kişi kurtarıldıCENEVRE - İsviçre Alpleri'nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

- İsviçre'deki çığ faciasında arama çalışmalarına son verildi
İsviçre'deki çığ faciasında 4 kişi kurtarıldı

CENEVRE - İsviçre Alpleri'nde dün meydana gelen çığ faciasının ardından arama kurtarma çalışmalarına son verildiği, 4 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.
Crans- Montana kentinde Plaine-Morte adlı kayak pistinde dün yerel saatle 14.15'te çığ düştü. Facianın ardından polis ekipleri, 8 helikopter ve 8 köpeğin katıldığı arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Valais kantonu polisi tarafından yapılan açıklamada, biri ağır 4 kişiye yaralı olarak ulaşıldığı arama kurtarma çalışmalarının bu sabah sonlandırıldığı belirtildi. Açıklamada, gerekli görülürse arama çalışmalarının yeniden başlatılabileceği ve can kaybı yaşandığına ilişkin herhangi bir işaret tespit edilmediği ifade edildi.
Yerel kaynaklar, dün yaşanan çığ felaketinin ardından 10-12 kişinin kayıp olduğu bilgisini paylaşmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:50 Kaynak: İHA

İsviçre, Güncel
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