Üye Girişi
İsviçre'deki eş cinsel evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı - Son Dakika

İsviçre'deki eş cinsel evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı

26.09.2021 17:36
İsviçre'deki eş cinsel evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü

İsviçre'de eş cinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı.

İsviçre'de eş cinsellere evlenme hakkı tanıyan yasal düzenleme için yapılan referandumda resmi olmayan sonuçlara göre seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı.

Nüfusu 8,6 milyon olan İsviçre'de yaklaşık 5,5 milyon kayıtlı seçmenin 3 milyona yakını referandum için sandık başına gitti.

Ulusal referandumda geçici sonuçlara göre eş cinsellerin evlenmesine ve evlat edinmelerine izin verilmesi için seçmenlerin yaklaşık yüzde 64'ü "evet", yüzde 36'sı ise "hayır" oyu kullandı.

Böylelikle eş cinsellerin evlenmeleri ve kendileriyle akraba olmayan çocukları evlat edinmelerine ilişkin düzenleme kabul edildi.

Eş cinsel evlilikler konusunda İsviçre, dünyada yasanın geçtiği 30'uncu ülke oldu.

İsviçre haber ajansı SDA-ATS'ye konuşan "evet" kampanyası direktörü Olga Baranova, eş cinsellere evlenme hakkı tanıyan yasaya halkın verdiği desteğin boyutunun kendisi için bile şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Ülkede Evanjelistlerin de dahil olduğu sağ kesimler, özellikle çocukları olumsuz etkileyeceği gerekçesiyse kampanya aleyhinde çalışmıştı.

Öte yandan referandumda ülkedeki zengin kesimden alınan varlık vergisinin artırılması (sermayeyi adil şekilde vergilendirme) için yapılan oylamada ise halkın yaklaşık yüzde 65'inin "hayır" oyu vermesi dikkati çekti.

Doğrudan demokrasi ile yönetilen İsviçre'de önergeler, 50 bin imza toplanması halinde vatandaşlara sunuluyor ve referandumlarda onaylanırsa doğrudan yürürlüğe giriyor.

Togo Cumhuriyeti, Referandum, İsviçre, Sandık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsviçre'deki eş cinsel evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü 'evet' oyu kullandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi 17:55 Yürek yakan olay! Denize giren üniversite öğrencisi boğularak can verdi Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı 17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı 17:32 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor 17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı 17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 15:25 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti         
17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak         
17:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı         
17:33
Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü         
17:29
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı         
17:10
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 18:05:43. #1.12#
SON DAKİKA: İsviçre'deki eş cinsel evliliklerle ilgili referandumda seçmenlerin yüzde 64'ü "evet" oyu kullandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement