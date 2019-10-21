İsviçre'deki genel seçim sonuçları

İsviçre'de dün yapılan genel seçimde 3,8 puan kaybetmesine rağmen, İsviçre Halk Partisi (SVP) yüzde 25,6 oy ile yeniden birinci parti olurken, seçimlerde en büyük sıçramayı "Yeşiller" yaptı.

Halkın, 246 milletvekili ve senatörü belirlemek için sandık başına gittiği İsviçre'de, geçici seçim sonuçları açılandı.

Buna göre, 2015'te yüzde 29,4 oy oranıyla 200 kişilik Federal Meclis'te 65 milletvekili kazanan SVP, dünkü seçimlerde yüzde 25,6'ya düşerek 54 milletvekili çıkarabildi.

Christian Levrat'ın başkanlığı yaptığı Sosyal Demokrat Parti de (SP) seçimlerde 2,3 puan oy kaybetmesine rağmen ikinci sıradaki yerini korudu. 2015'te yüzde 18,8 oyla parlamentoda 43 koltuk kazanan SP, bu seçimlerde yüzde 16,5'e gerileyerek 39 milletvekili çıkardı.

Üçüncü sıradaki Liberal Demokrat Partinin (FDP) oyları ise yüzde 16,4'ten 15,5'e, milletvekili sayısı da 33'ten 29'a düştü.

"Yeşiller" başarısı

Seçimlerde en büyük sürprizi ise İsviçre Yeşiller Partisi ile Liberal Yeşiller Partisi yaptı.

2015'te yüzde 7,1 oy alan Yeşiller Partisi oyunu yüzde 13'e çıkarmayı başardı. Yeşiller'in milletvekili sayısı da 11'den 28'e yükseldi.

Bir önceki seçimlerde yüzde 11,6 ile dördüncü sırada çıkan Hristiyan Demokrat Parti (CVP) ise bu kez oylarını yüzde 11,8'e yükseltmesine rağmen Yeşiller'in ardından beşinci parti oldu. CVP'nin Federal Meclis'teki sandalye sayısı da 27'den 26'ya düştü. Böylelikle Yeşiller Partisi 171 yıllık tarihinde ilk kez CVP'yi geçmiş oldu.

Bir önceki seçimlerde yüzde 4,6 oy ile 7 milletvekili çıkaran Liberal Yeşiller Partisi de bu seçimde oylarını yüzde 7,6'ya, milletvekili sayısını da 16'ya çıkararak seçimlerden zaferle ayrılan diğer bir parti oldu.

Böylelikle Yeşiller ve Liberal Yeşiller toplam oylarını yüzde 20'nin üzerine milletvekili sayılarını da 44'e yükselterek İsviçre tarihinin en büyük seçim başarısına imza attılar.

Muhafazakar Demokratik Parti yüzde 2,4 oy oranıyla 3, Evanjelik Halk Partisi yüzde 2,2 ile 3, Ticino Ligi yüzde 0,8 ve İsviçre İşçi Partisi de yüzde 0,6 ile birer milletvekilliği kazandı.

Kadın milletvekili sayısı arttı

Bu arada dün yapılan seçimde 14 yeni kadın vekilin parlamentoya girmesiyle İsviçre'deki kadın milletvekili sayısı 77'ye yükseldi.

Seçimlerde 4 bin 651 aday yarıştı. En yüksek oyu SVP Başkanı Albert Rösti aldı. Başkent Bern'den aday olan Rösti, 128 bin 252 oy aldı.

Öte yandan, yaklaşık 5,4 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu İsviçre'de, beklenenin aksine seçimlere katılım oranı yüzde 45 civarında gerçekleşti. Seçim öncesi yapılan tahminlerde katılım oranının 1975'ten bu yana ilk kez yüzde 50'yi geçeceği tahminleri yapılıyordu.

Resmi sonuçların hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Seçim sistemi karışık

Nüfusu 8,4 milyon olan İsviçre, karmaşık siyasi yapısı ve seçim sistemi nedeniyle 50 yıldan uzun süredir koalisyon hükümetlerince yönetiliyor. Federal hükümet, parlamento tarafından seçilen 7 bakandan oluşuyor.

İsviçre Konfederasyon Başkanları ise parlamento tarafından 7 kişilik kabine içinden seçiliyor ve bir yıl görev yapıyor.

Resmi adı "İsviçre Konfederasyonu" olan İsviçre'nin temelini oluşturan konfederasyon, 13. yüzyılın sonunda kuruldu ve 1499'dan beri bağımsızlığını koruyor.