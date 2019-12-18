İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu sona erdi - Son Dakika

İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu sona erdi

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'nin de eş başkanı olduğu 1'nci Küresel Mülteci Forumu'nda yapılan ilk analizlerin 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu gösterdiğini duyurdu.

İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu sona erdi, System.String[]

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Türkiye'nin de eş başkanı olduğu 1'nci Küresel Mülteci Forumu'nda yapılan ilk analizlerin 7,7 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu gösterdiğini duyurdu.

İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde dün başlayan ve Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Kosta Rika, Etiyopya ve Almanya'nın eş başkanlık yaptığı forum sona erdi.

BMMYK'den yapılan yazılı açıklamada, Dünya Bankası Grubu tarafından mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan ülkelerde özel sektörün desteklenmesi ve yeni iş imkanları oluşturulması için 4,7 milyarı aşkın taahhütte bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Inter Amerikan Kalkınma Bankasının 1 milyar dolar taahhütte bulunduğu, bunlara ek olarak da pek çok farklı ülke ve foruma katılan diğer paydaşların mültecilere ve ev sahibi topluluklara 2 milyar doların üzerinde mali destek sözü verdiği kaydedildi.

Dünya genelinde 25,9 milyon mültecinin olduğu vurgulanan açıklamada, "Özel sektör, zorla yerinden edilmiş kişiler için şimdiye kadarki en geniş kapsamlı taahhütte bulundu." ifadesi yer aldı.

Açıklamaya göre, böylelikle forumdaki toplam bağış taahhüdü 7,7 milyar doları aşmış oldu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, TSİ 21.30'da basın toplantısı düzenleyerek Küresel Mülteci Forumu'ndaki taahhütlere ilişkin son bilgileri paylaşacak.

Grandi, dün düzenlediği basın toplantısında forumun BMMYK tarihinde düzenlenen en büyük etkinlik olduğunu kaydetmişti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 17-18 Aralık'ta düzenlenen foruma, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin daveti üzerine eş başkan olarak katılmıştı.

Mültecilere yönelik tarihte ilk kez düzenlenen forumda farklı ülkelerden mülteciler, hükümet ve devlet başkanları, uluslararası kurumlar, kalkınma örgütleri, iş dünyasından liderler, sivil toplum kuruluşu ve insani yardım kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 3 bin delege yer almıştı.

Birleşmiş Milletler, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Darp edildiği mekana geri geldi, kurşun yağdırdı! O anlar kamerada El Clasico, golsüz eşitlikle sona erdi

Son Dakika Haberleri
03:26 Karsu Dönmez Bursa'da sahne aldı - Son Dakika
03:17 İSTANBUL(DHA) -DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU - Son Dakika
03:04 Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası Washington'da tartışıldı - Son Dakika
03:03 Kuzey Marmara otoyolunda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
03:02 Libya'da başkent Trablus'u savunma seferberliğine Nalut kenti de katıldı - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 03:28:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsviçre'deki Küresel Mülteci Forumu sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]