İsviçre'deki Libya Siyasi Diyalog Forumu oturumlarına Kovid-19 vakası nedeniyle ara verildi - Son Dakika

AA muhabirinin forum üyelerinden edindiği bilgiye göre, İsviçre'nin Nyon kasabasında, Libya'da 24 Aralık 'ta düzenlenmesi planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin hukuki altyapısının görüşüldüğü toplantının üçüncü gününde üyelerden ikisinde Kovid-19 tespit edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre 'de yapılan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) oturumlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verildi.

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